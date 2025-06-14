Создан ИИ-инструмент для быстрого восстановления поврежденных произведений искусства

Восстановление поврежденных произведений искусства может занимать у реставраторов годы, поэтому они обычно сосредотачиваются на самых значимых объектах. Однако новая технология способна радикально изменить этот процесс, позволяя восстанавливать произведения всего за несколько часов. Новый метод основан на использовании ИИ и цифровых инструментов, которые создают реконструированное изображение поврежденной картины. Затем его печатают на прозрачной полимерной пленке и аккуратно накладывают поверх оригинала.

Как работает новый метод показал аспирант Массачусетского технологического института Алекс Качкин, он восстановил поврежденную масляную картину на деревянной панели, приписываемую Мастеру Прадо – безымянному голландскому художнику, а также произведение, относящееся к концу XV века, созданное Мартином Шонгауэром. Обе работы отличаются высокой детализацией, однако визуально разделены на четыре части и покрыты множеством мелких трещин и тысячами крошечных участков утраты краски.

Качкин начал с того, что отсканировал картину, чтобы точно определить размеры, форму и расположение всех повреждений. В результате он обнаружил 5612 участков, нуждающихся в восстановлении. Далее была создана цифровая маска в Adobe Photoshop. Для замены утраченных фрагментов краски использовались цветовые заплатки, подобранные к окружающим оттенкам. Поврежденные узоры восстанавливались путем копирования аналогичных элементов с других участков картины. Отсутствующее лицо младенца было воссоздано на основе изображения из другой работы того же автора. После завершения цифровой реставрации маску напечатали на полимерной пленке, покрыли лаком для защиты от растекания чернил и аккуратно наложили на оригинальное полотно.

В процессе восстановления было использовано 57 314 различных цветовых оттенков для заполнения поврежденных участков. При этом исправления предназначены для визуального улучшения картины, даже если не совпадают с оригиналом абсолютно точно.

Метод применим только к лакированным картинам с достаточно гладкой поверхностью, чтобы пленка могла ровно лечь. При необходимости маску можно аккуратно снять или удалить с помощью специальных консервирующих растворителей, не повреждая оригинал.

Качкин выражает надежду, что эта технология позволит музеям и галереям восстанавливать и демонстрировать десятки поврежденных произведений, которые ранее не считались достаточно ценными для традиционной реставрации. В то же время он отмечает, что остаются важные этические вопросы – допустимо ли накрывать оригинал пленкой, мешает ли это восприятию работы и насколько уместны такие приемы, как копирование фрагментов.