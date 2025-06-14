Кислотность моря достигла критического уровня, угрожая целым экосистемам – исследование

Ученые заявили, что состояние мирового океана оказалось хуже, чем считалось ранее. По их словам, один из ключевых показателей указывает на то, что времени для спасения морских экосистем остается все меньше. Согласно новому исследованию Плимутской морской лаборатории, критический порог закисления океана был фактически превышен уже около пяти лет назад.

Исследование опиралось на анализ как современных, так и архивных данных – в том числе физико-химических измерений из ледяных кернов, а также на передовые компьютерные модели и изучение морской биоты. Это позволило ученым составить целостную картину изменений в океане за последние 150 лет. Выяснилось, что уже к 2020 году средний уровень закисления океана приблизился к так называемой планетарной границе, а в некоторых регионах даже превысил ее. Этот порог определяется как снижение концентрации карбоната кальция в морской воде более чем на 20% по сравнению с доиндустриальными показателями.

По словам исследователей, по мере углубления в толщу океана ситуация становилась все тревожнее: на глубине около 200 метров 60% мирового океана уже превысили безопасный уровень закисления.

При понижении уровня pH кальцифицирующие организмы, такие как кораллы, устрицы, мидии и мелкие моллюски, известные как морские бабочки, сталкиваются с трудностями в поддержании своих защитных оболочек. Это приводит к ослаблению их раковин, замедлению роста, снижению способности к размножению и уменьшению шансов на выживание.

Авторы исследования отмечают, что сокращение выбросов CO2 – единственный эффективный способ замедлить процесс закисления океанов в глобальном масштабе. При этом меры по защите и сохранению должны быть особенно направлены на те регионы и виды, которые находятся в наибольшей зоне риска.