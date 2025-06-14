Ученые вывели штаммы грибов в качестве натурального заменителя пластика

Исследователи из Университета Макмастера показали, что природные генетические различия у широко распространенного вида грибов могут быть использованы для выведения новых штаммов, способных производить биоразлагаемые материалы, которые могут заменить ткань, пластик, упаковку и другие экологически вредные вещества.

В ходе исследования ученые проанализировали, как природная генетическая изменчивость гриба-раздвоителя, встречающегося по всему миру, влияет на свойства мицелия – нитевидной структуры, схожей с корнями, с помощью которой грибы растут и получают питательные вещества, и которая обладает высокой универсальностью. Эти мицелиальные структуры можно собирать и перерабатывать в устойчивые материалы, такие как веганская кожа или альтернативы пенопласту.

Гриб-раздвоитель обладает широким спектром природного генетического разнообразия, что делает его отличным объектом для разработки новых видов материалов. Он способен формировать как мягкие и эластичные текстильные аналоги, так и прочные строительные элементы или влагостойкие упаковочные материалы.

В рамках эксперимента ученые отобрали четыре штамма гриба из разных регионов мира и скрестили их между собой, получив 12 новых гибридов с уникальными генетическими сочетаниями. Новые штаммы выращивали в жидкой среде, где они формировали пушистые маты мицелия. Эти маты обрабатывали специальными составами, превращая их в тонкие пленки. Исследователи обнаружили, что различные штаммы дают материалы с разными свойствами: одни – более прочные, другие – более тяжелые или гибкие. При этом универсального, "лучшего" штамма выявлено не было.