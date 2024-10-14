Хакеры перехватили управление роботами-пылесосами и заставили их выкрикивать расистские лозунги

Роботы-пылесосы китайской компании Ecovacs Robotics были взломаны. Третьи лица перехватили доступ к устройствам и вывели через встроенные динамики аудиосообщения расистского характера, пишет abc.net.au.

Все роботы-пылесосы управляются с помощью приложений, установленных на смартфон. Мы уже к этому привыкли. Но по мере того, как роботы-пылесосы становятся все интеллектуальнее и получают продвинутые сенсоры, они все больше о нас знают, и утечка информации становится критичной.

Роботы-пылесосы компании Ecovacs кроме инфракрасных камер и лидаров снабжаются видеокамерами высокого разрешения. Это позволяет роботам с помощью алгоритмов машинного обучения точнее ориентироваться в пространстве, распознавать тысячи разных предметов, брошенных на пол, и в конечном счете лучше работать. Роботы нас видят и слышат. Эта информация легально поступает на сервера управляющей компании, но от этого можно отказаться. Гораздо хуже, когда информацию перехватывают третьи лица.

Издание abc.net.au сообщило о ряде инцидентов, связанных с перехватом управления роботами-пылесосами. В материале, в частности, сообщается о случае, произошедшем с адвокатом из Миннесоты Дэниелем Свенсоном. Он рассказал, как его робот-пылесос китайской компании Ecovacs Robotics вдруг с помощью своего встроенного динамика начал выкрикивать откровенно расистские лозунги. Свенсон обратился в компанию, где ему рекомендовали сбросить пароли. Это не единственный случай взлома роботов китайской компании.

В прошлом году специалисты по кибербезопасности показали, как возможен перехват управления роботом, причем уникальный PIN-код удалось обойти.

Компания Ecovacs Robotics опубликовала рекомендации для пользователей. Во-первых, это обычные рекомендации для защиты любого устройства: надежный пароль и шифрование каналов wi-fi, двухфакторная идентификация для входа в приложение. Во-вторых, вы можете выяснить какие сенсоры использует пылесос, где они установлены, для чего используются, и кто имеет доступ данным. Во многих случаях можно управлять сенсорами и данными. И наконец, необходимо регулярно обновлять ПО робота-пылесоса.

Ecovacs сообщает, что она готовит новую серию прошивок, которые защитят устройства от взлома. Прошивки будут готовы в ноябре 2024 года. Компания настоятельно рекомендует пользователям устанавливать новые версии ПО.