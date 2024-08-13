На Марсе есть целые океаны воды, но они очень глубоко

На основе данных зонда Insight, который четыре года регистрировал сейсмические волны на Марсе, ученые показали, что на планете есть огромные резервуары воды, но они находятся на глубине 10-20 км.

Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS.

На полюсах Марса есть замерзшая вода, а в атмосфере планеты есть водяной пар.

Миссия Insight продолжалась с 2018 по 2022 год. В 2022 году зонд перестал работать. Он мог бы продолжать сбор ценнейшей информации, но у него запылились питающие его солнечные батареи. Почистить их так и не удалось, несмотря на многие попытки, предпринятые командой миссии. За время работы зонд зарегистрировал более 1319 землетрясений. Измеряя скорость распространения сейсмических волн, ученые выяснили, через какой материал эти волны проходят.

Соавтор работы профессор Майкл Манга из Калифорнийского университета в Беркли говорит: "Эти методы давно и надежно используются для поиска воды, нефти или газа на Земле. Теперь анализ выявил резервуары воды на глубине 10-20 км в марсианской коре".

Ученые пишут, что понимание марсианского водного цикла имеет решающее значение для понимания эволюции климата, поверхности и недр планеты. Профессор Манга говорит, что работа отвечает на главный вопрос: "Куда делась вся марсианская вода?".

Исследования поверхности Марса с ее руслами, оползнями, характерными осадочными породами показывают, что в древние времена на планете были реки и озера. Но в течение уже трех миллиардов лет жидкой воды на поверхности планеты нет. Вероятно, часть этой воды испарилась и ушла в космос, когда Марс потерял свою атмосферу. Но вряд ли испарилась вся марсианская вода. Профессор Манга говорит, что на Земле, "большая часть воды находится под поверхностью, и нет никаких причин, что на Марсе это не так".

Зонд Insight записал данные только в районе, где он находится, но исследователи считают, что подземные резервуары воды будут найдены по всей планете. Если это так, то на Марсе столько жидкой воды, что ее хватит на целый океан, покрывающий поверхность планеты глубиной 700-800 метров.

Если воды так много, то появляется идея ее использовать при колонизации планеты. Но здесь ученые настроены не слишком оптимистично. Профессор Манга.говорит: "Пробурить скважину глубиной 10 км на Марсе будет сложно даже для Илона Маска. Без жидкой воды – нет жизни. Так что, если на Марсе есть пригодные для жизни условия, они, скорее всего, находятся глубоко под землей".

Но остается надежда, что в других районах Марса, которые Insight не мог исследовать, вода находится ближе к поверхности.