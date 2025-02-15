Исследователи утверждают, что изменение климата угрожает урожаю какао

Изменение климата угрожает производству какао. Повышение температуры и увеличение осадков снижают количество и качество бобов, что ведет к росту цен на шоколад.

Шоколад сталкивается с проблемой из-за глобального потепления, которое угрожает производству какао, особенно в Западной Африке, производящей 70% мировых поставок. Новый анализ ученых из Climate Central показывает, как изменение климата повысило температуру выше оптимального уровня для деревьев какао в Западной Африке. Это первое известное исследование, которое пытается количественно оценить влияние человека и изменения климата на деревья какао и производство в регионе.

Climate Central проанализировал температурные данные из 44 районов производства какао в Западной Африке, включая Камерун, Кот-д'Ивуар, Гану и Нигерию. За последние десять лет примерно две трети этих регионов столкнулись с увеличением на шесть и более недель в году с высокой температурой, что превышает оптимальный уровень для деревьев какао. В то же время, треть регионов пережила как минимум восемь недель чрезмерной жары.

Избыточно жаркая погода оказывает значительное воздействие на производство какао. Растения зависят от стабильной температуры для нормального фотосинтеза, и слишком много жарких дней может нарушить этот процесс, что приведет к увяданию цветов и уменьшению размеров бобов, которые начинают гнить.

Деревья какао также чувствительны к количеству и распределению осадков. Они растут лучше всего в регионах, где ежегодное количество осадков составляет от 1500 до 2000 миллиметров, при этом без длительных засушливых периодов, продолжающихся более трех месяцев. В июле 2024 года в некоторых районах Кот-д'Ивуара выпало на 40% больше осадков, чем обычно, что привело к затоплению полей и повреждению урожая. В то же время в декабре было слишком мало осадков, что замедлило фотосинтез, уменьшив количество цветов и увеличив число недоразвившихся бобов. Нерегулярные осадки создают для фермеров непредсказуемые условия для выращивания, что снижает урожай и приводит к росту цен.