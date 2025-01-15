Курение сигарет может привести к тому, что люди станут зарабатывать меньше

Курение связано с понижением успеха на рынке труда, вероятно, из-за его отрицательного воздействия на физическую форму и производительность, особенно на физически трудных работах.

Помимо негативного влияния на состояние здоровья, курение также сказывается на заработки, особенно это касается молодых людей, согласно новой статье, опубликованной Oxford University Press. Исследователи использовали данные долгосрочного наблюдения 3596 участников из городских и сельских районов пяти университетских регионов Финляндии, родившихся с 1962 по 1977 год. Эти данные были сопоставлены с результатами на рынке труда, предоставленными Statistics Finland, с использованием персональных идентификаторов. Период наблюдения, начавшийся в 2001 году, охватывал участников в возрасте от 24 до 39 лет.

Курение оценивали с помощью метрики "пачко-лет", стандартной меры кумулятивного воздействия табака, которая рассчитывается путем умножения среднего числа выкуриваемых сигарет в день на возраст человека, за вычетом возраста начала курения. Исследователи обнаружили, что каждое увеличение количества "пачко-лет" на одну единицу связано с уменьшением заработка на 1,8%. Это означает, что снижение курения на эквивалент пяти "пачко-лет" может привести к увеличению дохода на 9%.

Результаты исследования показали значительные различия в доходах между курящими и некурящими среди молодых работников, особенно среди тех, кто имеет низкий уровень образования. В то же время, среди более старших работников таких различий не было. Это свидетельствует о том, что курение может иметь более серьезное негативное влияние на перспективы карьерного роста у молодых людей.

Также исследователи подчеркнули, что отрицательная связь между количеством лет курения и занятостью проявляется только у нынешних курильщиков с низким уровнем образования. У людей, бросивших курить, такой тенденции не было замечено.