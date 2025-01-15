Обнаружена связь между жестоким обращением в детстве и болезнями в более позднем возрасте

Программная платформа показала, что люди, пережившие насилие или пренебрежение в детстве, имеют значительно больший риск развития ревматоидного артрита или псориаза в зрелом возрасте.

Основой для исследования Бирмингемского университета стала база данных с более чем 16 миллионами электронных медицинских карт. Программное обеспечение Dexter, разработанное научными сотрудниками университета, выделило две группы: одна из которых пережила жестокое обращение в детстве, а другая – нет.

Затем программа проанализировала записи за 26 лет, выявив медицинские коды для иммуноопосредованных воспалительных заболеваний (ИМВЗ), и обнаружила, что жестокое обращение в детстве связано с повышенным риском развития ревматоидного артрита и псориаза. Увеличение риска было заметным для обоих заболеваний, при этом у женщин эта связь была выражена сильнее, чем у мужчин.

Исследователи утверждают, что это первое продольное когортное исследование, которое изучает связь между жестоким обращением в детстве и иммуноопосредованными воспалительными заболеваниями (IMID) в зрелом возрасте. Особенность также заключается в использовании программного обеспечения Dexter, которое позволило быстро анализировать огромные базы данных с миллиардами точек данных, обеспечивая воспроизводимые и прозрачные результаты.