Крупнейшее в мире насекомое находится под угрозой исчезновения из-за спроса людей на шоколад

Любовь людей к шоколаду вызывает кризис, который может привести к исчезновению гигантского жука – одного из самых крупных жуков на планете.

Жук-голиаф (Goliathus) – насекомое, прославившееся своими гигантскими размерами и блестящим панцирем. Ранее насекомое было распространено в густых тропических лесах, которые теперь уступили место масштабным плантациям какао. Недавние исследования показали, что насекомые почти исчезли из-за западноафриканской индустрии какао и, в меньшей степени, международной торговли сушеными насекомыми.

Международная команда ученых под руководством Лука Луизелли, профессора Университета Ломе, проводила интенсивные личные интервью в общинах Западной Африки, чтобы узнать, замечали ли местные жители уменьшение численности жуков-голиафов. Среди опрашиваемых были охотники, фермеры, сборщики улиток и грибов, а также лесозаготовители и те, кто собирает другие лесные ресурсы. После того как местные жители подтвердили опасения исследователей, они решили начать более детальный проект.

Ученые отслеживали деревья, выделяющие сок, так как известно, что взрослые жуки питаются им в дневное время. Затем наблюдали, через какие верхушки деревьев они пролетают каждое утро. Ночью исследователи возвращались, чтобы собрать жуков, измерить их и вернуть обратно в их естественную среду. Команда выяснила, что два вида гигантских жуков – Goliathus regius Klug и Goliathus cacicus Olivier – находятся под угрозой исчезновения. По оценкам, около 80% популяции Goliathus cacicus было уничтожено в Кот-д'Ивуаре из-за вырубки лесов для плантаций какао, а Goliathus regius потерял около 40% своей естественной среды обитания. Исходя из этих данных, ученые пришли к выводу, что за последние 30 лет популяция насекомых сократилась катастрофически.

Команда также обнаружила, что Goliathus cacicus, вероятно, вымер в нескольких районах Западной Африки, например, в национальном парке Банко Форест в Абиджане, Кот-д'Ивуар. Это, скорее всего, связано с тем, что тысячи этих жуков были пойманы и проданы на международный рынок сушеных насекомых.