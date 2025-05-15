Израильские ученые создали систему бесконтактного мониторинга состояния пациента

Ученые из Института Вейцмана разработали систему бесконтактного мониторинга пульса и дыхания, которой не нужны приклеенные к телу пациента провода и датчики.

Во всех медицинских сериалах, когда изображают палаты интенсивной терапии или реанимации, пациенты лежат на постели, опутанные проводами прикроватного мониторинга. Но эти провода и наклеенные на кожу датчики не так безобидны. По существующим оценкам, около 40% пациентов испытывают раздражение кожи и путаются в проводах.

Профессор Института Вейцмана Йонина Элдар задумалась над решением этого вопроса и предложила решение – радиолокационный бесконтактный мониторинг. "Радиолокационные устройства небольшие, недорогие и удобные, и они излучают волны, которые безопасны для людей. Их использовали, например, для подсчета количества людей в комнате или для того, чтобы убедиться, что ребенок не остался в машине один. Поэтому я подумала: почему бы не применить радар для удаленного мониторинга пациентов?", – говорит профессор Элдар изданию Israel21c.

Лаборатория Йонины Элдар разработала систему, получившую название BRAHMS (Bio-Radar Health Monitoring System), которая непрерывно отслеживает показатели жизнедеятельности на расстоянии.

Радар посылает излучение на пациента и регистрирует небольшие движения тела. Система распознавания по движениям может восстановить показатели жизнедеятельности. Таким образом система измеряет частоту сердечных сокращений (пульс), частоту дыхания и функции легких. В будущем возможности системы будут расширены, и она сможет бесконтактно измерять артериального давления и характер дыхания, например, обнаружить сонное апноэ (храп).

Частотный спектр миллиметровых волн, используемый BRAHMS, достаточно чувствителен, чтобы обнаружить смещение на несколько миллиметров. Этого достаточно для отслеживания малых движений грудной клетки спящего младенца даже через одежду и постельное белье. Типичный радиус действия системы дома или в больничной палате составляет 9 метров.

BRAHMS надежно контролирует нескольких людей одновременно, даже в зашумленных помещениях. Система отправляет измерения на монитор, и медицинский персонал удаленно оповещается о тревожном состоянии.

Элдар говорит, что после завершения разработки BRAHMS коммерческую модель системы можно будет установить не только в отделениях неотложной помощи или интенсивной терапии, но и в домах престарелых. Система хорошо подойдет для мониторинга состояния детей, которым особенно не нравятся провода.