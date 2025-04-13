Новое устройство контролирует здоровье, определяя газы, проходящие через кожу

Американские исследователи разработали устройство, которое измеряет газы, выделяемые и поглощаемые человеческой кожей.

Технология, разработанная учеными из Северо-Западного Университета, включает в себя набор датчиков, которые с высокой точностью измеряют изменения температуры, водяного пара, углекислого газа и летучих органических соединений, каждый из которых дает ценную информацию о различных состояниях кожи и общем состоянии здоровья. Газы поступают в компактную камеру внутри устройства, которая испаряет их над кожей, не прикасаясь к ней. Такая бесконтактная конструкция особенно эффективна для анализа чувствительной кожи, предотвращая повреждения нежных тканей.

Исследование подтверждает эффективность устройства как для мелких животных, так и для человека. Устройство имеет размеры всего два сантиметра в длину и полтора сантиметра в ширину. Оно состоит из камеры, датчиков, программируемого клапана, электронной схемы и компактной перезаряжаемой батареи. Вместо прямого контакта с кожей, камера находится на несколько миллиметров выше ее поверхности.

Автоматический клапан регулирует вход в камеру, контролируя доступ между ее закрытым состоянием и окружающим воздухом. Когда клапан открыт, газы поступают в камеру или покидают ее, что позволяет устройству выполнить начальные измерения. Затем, при быстром закрытии клапана, газы остаются внутри камеры, и датчики начинают фиксировать изменения их концентрации с течением времени. Через Bluetooth устройство передает данные непосредственно на смартфон или планшет для мониторинга в реальном времени. Такие быстрые результаты позволяют медицинским специалистам принимать более обоснованные и оперативные решения относительно лечения ран и назначения антибиотиков.

Поскольку высокие уровни водяного пара, CO2 и летучих органических соединений (ЛОС) связаны с активным ростом бактерий и замедлением заживления, мониторинг этих показателей помогает медицинскому персоналу быстрее и точнее выявлять инфекции.