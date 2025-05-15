Шимпанзе ритмично стучат по деревьям, используя это как древний способ общения

Исследование, опубликованное в журнале Current Biology, описывает, как ученые проанализировали 371 удар по дереву, сделанный 47 шимпанзе из шести разных групп двух подвидов – восточного и западного. Сравнив полученные звуки со случайными ритмами, исследователи установили, что все шимпанзе использовали осознанные, упорядоченные ритмы.

Затем исследователи сравнили ритмы "барабанной игры" двух подвидов из разных регионов Африки и обнаружили, что западные шимпанзе ударяют с равными интервалами – как тиканье часов, тогда как восточные чередуют короткие и длинные паузы, создавая ритм, напоминающий свинг. Также было замечено, что западные шимпанзе наносят больше ударов за одно выступление, чем восточные, хотя длительность их "сессий" одинакова, что говорит о более быстром темпе игры. Кроме того, представители двух подвидов издавали барабанные звуки в разные моменты, сопровождая их характерными "пыхтящими" звуками.

Ученые отмечают, что неясно, почему два подвига шимпанзе используют разные ритмы для игры на барабанах, подчеркивая, что, вероятно, это не связано с экологическими условиями.

Исследователи предположили, что различия в ударах по дереву могут быть связаны с социальными особенностями, указав, что восточные шимпанзе обычно более агрессивны друг с другом, или что в Восточной Африке шимпанзе могут нуждаться в более детальном обмене информацией.