x
22 апреля 2025
|
последняя новость: 15:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 апреля 2025
|
22 апреля 2025
|
последняя новость: 15:34
22 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Ученые сняли на видео, как дикие шимпанзе сближаются, поедая алкогольные фрукты

Исследования
Животные
время публикации: 22 апреля 2025 г., 15:17 | последнее обновление: 22 апреля 2025 г., 15:17
Ученые сняли на видео, как дикие шимпанзе сближаются, поедая алкогольные фрукты
AP Photo/Erin Conway-Smith

Группа ученых из Эксетерского университета зафиксировала на видео, как шимпанзе в национальном парке Кантаньес в Гвинее-Бисау поедают забродившие плоды африканского хлебного дерева, пишет The Guardian. Хотя дозы были недостаточны для серьезного опьянения, исследователи предполагают, что приматы могли ощутить легкое алкогольное опьянение – своего рода "фруктовый кайф".

С помощью камер с датчиками движения исследователи зафиксировали десять случаев, когда шимпанзе делились между собой крупными, плотными и волокнистыми ферментированными плодами. Эти фрукты были проанализированы на наличие алкоголя, и максимальный обнаруженный уровень составил 0,61% по объему (ABV). По словам ученых, шимпанзе не свойственно делиться едой постоянно, поэтому такое поведение с ферментированными фруктами может быть важным открытием.

Обмен фруктами, по-видимому, происходил между шимпанзе всех возрастов и полов. Так, две взрослые самки по имени Чип и Ате предпочли меньший, но ферментированный плод, проигнорировав более крупный и, вероятно, менее зрелый кусок. Два взрослых самца – Манджамбе и Гэри – приблизились к спелым плодам с выраженной агрессией. Манджамбе схватил один из кусков и начал есть, в то время как третий самец, Бобби, не подпускал Гэри ближе. В итоге все трое все же смогли полакомиться спелыми плодами, растущими поблизости.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 25 января 2025

Исследование показывает, что даже альфа-самцы бабуинов испытывают стресс из-за самок
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 12 января 2025

Дикие шимпанзе генетически адаптируются к разным средам обитания