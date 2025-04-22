Ученые сняли на видео, как дикие шимпанзе сближаются, поедая алкогольные фрукты

Группа ученых из Эксетерского университета зафиксировала на видео, как шимпанзе в национальном парке Кантаньес в Гвинее-Бисау поедают забродившие плоды африканского хлебного дерева, пишет The Guardian. Хотя дозы были недостаточны для серьезного опьянения, исследователи предполагают, что приматы могли ощутить легкое алкогольное опьянение – своего рода "фруктовый кайф".

С помощью камер с датчиками движения исследователи зафиксировали десять случаев, когда шимпанзе делились между собой крупными, плотными и волокнистыми ферментированными плодами. Эти фрукты были проанализированы на наличие алкоголя, и максимальный обнаруженный уровень составил 0,61% по объему (ABV). По словам ученых, шимпанзе не свойственно делиться едой постоянно, поэтому такое поведение с ферментированными фруктами может быть важным открытием.

Обмен фруктами, по-видимому, происходил между шимпанзе всех возрастов и полов. Так, две взрослые самки по имени Чип и Ате предпочли меньший, но ферментированный плод, проигнорировав более крупный и, вероятно, менее зрелый кусок. Два взрослых самца – Манджамбе и Гэри – приблизились к спелым плодам с выраженной агрессией. Манджамбе схватил один из кусков и начал есть, в то время как третий самец, Бобби, не подпускал Гэри ближе. В итоге все трое все же смогли полакомиться спелыми плодами, растущими поблизости.