Почему люди уверены в собственной правоте, даже когда у них нет надежной информации

Психологи показали, что люди в среднем склонны считать свои знания достаточными для аргументированного мнения. Ученые предложили назвать такого рода предубеждение "иллюзия достаточности информации".

Специалисты в области психологии знают, что люди по умолчанию верят в то, что их субъективные взгляды представляют собой объективное понимание реальности. Это явление получило название наивный реализм.

Наивный реализм всегда дает простой ответ на сложный вопрос. Если кто-то не согласен с нами по любому вопросу, значит он либо опираются на неверную информацию, либо не способен мыслить логически, либо поддается предубеждениям. Ну а мы сами, естественно, обладаем достаточной информацией, умеем мыслить и абсолютно объективны. Но наивный реализм – не единственная проблема, которую нужно преодолеть, чтобы воспринимать аргументы оппонента.

Психологи из трех американских университетов сформулировали еще одно предубеждение, которое они назвали "иллюзией достаточности информации". Работа опубликована в журнале PLOS.

Это предубеждение заставляет людей считать, что у них достаточно информации для принятия правильных решений, потому что они просто не знают о том, о чем они не знают.

Психологи приводят такой пример. Водитель останавливается за машиной у светофора. Потом он видит, что свет давно зеленый, а машина перед ним не трогается. Водитель начинает сигналить и раздражаться. И только уже двинувшись, он видит, что дорогу медленно переходила мама с коляской, и первый водитель ждал, когда она перейдет. Для второго водителя эта информации как раз и относится к области "неизвестного неизвестного".

Чтобы продемонстрировать эту специфическую предвзятость, психологи опросили 1261 американца с помощью онлайн-платформы Prolific. Участники эксперимента читали две разных статьи о нехватке воды в вымышленной школе. Одна группа читала статью, в которой утверждалось, что школа должна объединиться с другой школой, а вторая – статью, в которой приводились аргументы, что школа должна оставаться самостоятельной. Контрольная группа прочитала обе статьи.

Команда обнаружила, что большинство (76%) людей и в первой и во второй группах были убеждены, что у них достаточно информации для принятия решения о будущем школы. Решение об объединении поддержали 88% из читавших либо первую, либо вторую статью. В контрольной группе только около 55% считали, что школа должна объединиться.

Но после того, как обе группы познакомились и со второй частью аргументов, результаты оказались сопоставимы с результатами контрольной группы: около 55% высказались за объединение. Психологи считают, что этот результат дает определенные основания для оптимизма: люди готовы менять свою точку зрения под воздействием рациональных аргументов.