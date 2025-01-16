Исследователи создают глобальную карту навоза для отслеживания животных

Ученые использовали данные о фекалиях скота для составления карт с высоким разрешением, показывающих распределение травоядных животных по всему миру.

Международное исследование, опубликованное в журнале Nature Food, выявило значительную связь между количеством навоза и пастбищной нагрузкой. Ученые утверждают, что количество навоза в конкретной области может дать нам приблизительное представление о численности травоядных животных в этом месте.

Группа ученых из Австралии, Испании, Китая и Саудовской Аравии под руководством профессора из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее провела первую глобальную оценку навоза, производимого домашним скотом и местными пастбищными животными в засушливых регионах, которые занимают около 40% земной поверхности. Исследование выявило места, где производится навоз, и подчеркнуло, что в целом домашний скот и дикие травоядные животные, такие как лошади, коровы и кенгуру, которые питаются растительностью, не занимают одни и те же территории на Земле.

Исследовательская группа собрала 50 глобальных наборов данных, которые содержали информацию о количестве произведенного навоза и показателях нагрузки на пастбища для различных травоядных животных, включая антилоп, овец и кенгуру. Анализ показал, что все наборы данных, за исключением одного, демонстрируют явную положительную связь между количеством навоза и нагрузкой на пастбища. Группа также объединила данные о количестве навоза, производимого скотом и дикими травоядными животными, полученные в ходе исследований на 760 участках засушливых земель по всему миру, которые служат независимыми показателями травоядности, для создания карт с высоким разрешением.

Глобальная оценка распределения скота играет ключевую роль в планировании землепользования, оценке выбросов метана, прогнозировании мирового производства мяса и определении мест, где скот может быть подвержен риску заражения болезнями и вредителями, такими как бруцеллез. Кроме того, это улучшает способность организаций предсказывать мировые продовольственные тенденции и оценивать влияние засухи и природных бедствий на продовольственную безопасность.

Исследователи также утверждают, что информация о расположении навоза в разных загонах может дать представление о предпочтениях травоядных животных к определенным условиям среды и о том, как они взаимодействуют между собой. Это поможет фермерам более точно определить, где размещать ограждения, водопои и другую инфраструктуру для повышения эффективности скотоводства.