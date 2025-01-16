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Наука и Хайтек

У белок, которые едят орехи с рук человека, меняется форма черепа

Исследования
Животные
время публикации: 16 января 2025 г., 16:50 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 16:13
У белок, которые едят орехи с рук человека, меняется форма черепа
AP Photo/Czarek Sokolowski

Челюсти рыжих белок, которых люди подкармливают арахисом, ослабевают и меняют свою форму по сравнению с челюстями белок, которые питаются естественной для них пищей.

Ученые Эдинбургского университета, исследующие рацион рыжих белок (Sciurus vulgaris), изучили образцы погибших животных, переданные защитниками природы. Команда проанализировала форму 113 черепов и 387 челюстей животных, измерив предполагаемую силу укуса. Черепа белок из Формби – городе, расположенном на западном побережье Англии, где белки с 1990-х по конец 2010-х годов получали до 50 процентов своего рациона в виде арахиса от защитников природы и неравнодушных туристов, были более плоскими, а челюсти имели крепления мышц ближе к суставу, что указывает на менее эффективный укус.

Исследователи отмечают, что ослабление укуса произошло всего за несколько лет, что указывает на возможную адаптацию к мягкой пище. Это свидетельствует о том, что человеческое питание может влиять на костную структуру животных, и что управляющие природными ресурсами должны учитывать жесткость пищи наряду с ее питательной ценностью.

Наука и Хайтек
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