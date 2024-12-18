Ушная сера как индикатор здоровья: исследование на овцах поможет людям

Быстрый мазок ушной серы овец может подсказать скотоводам, ест ли скот на пастбище ядовитое растение.

Во время выпаса на пастбище овцы и другой домашний скот могут употреблять в пищу ядовитые растения и в скором времени умирать от отравления. Однако выявить, от чего именно погибло животное, очень трудно и довольно дорого. Команда из Лаборатории исследования ядовитых растений министерства сельского хозяйства США изучила ушную серу как более удобный и доступный образец, который может помочь определить, подвергаются ли животные воздействию опасных ядовитых растений.

Команда сосредоточилась на Токсикокордионе метельчатом (Toxicoscordion paniculatum) – растении, родственном лилиям. Если домашний скот съедает достаточно этого растения, он подвергается токсическому воздействию двух соединений – зигацина и зигаденина. Эти вещества вызывают у животных пену изо рта, скрежет зубами, судороги, затрудненное передвижение, рвоту и могут привести к смерти – часто из-за сердечной или дыхательной недостаточности.

Исследователи давали овцам такое количеством токсичных веществ, которое не приводило к смерти. Затем они регулярно собирали образцы ушной серы каждые несколько дней в течение месяца, начиная с третьего дня. Также они брали образцы ушной серы у овец, которые паслись на пастбище, заросшем Токсикокордионом, в течение трех дней.

Результаты показали наличие токсинов в ушной сере овец, которым была дана доза растения, с максимальной концентрацией через три дня после поедания люцерны с экстрактом Токсикокордиона. Уровень токсинов постепенно снижался в последующие недели. Также ушная сера всех овец, пасшихся на пастбище, где было это растение, показала положительный результат.

Исследование имеет значение не только в области скотоводства и сельского хозяйства, но и в плане использования ушной серы как важного индикатора состояния здоровья. Ушная сера может отражать различные маркеры, такие как признаки диабета, уровень кортизола, метаболические изменения и даже рак.