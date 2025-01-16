Мужчины железного века покидали дома, чтобы присоединиться к семьям своих жен

ДНК-исследования показывают, что мужчины железного века переходили жить в семьи своих жен, что подчеркивает роль женщин в кельтской Британии и оспаривает идею о патрилокальности большинства обществ.

Исследования ДНК людей железного века в Британии Тринити-колледжа в Дублине показали, что мужчины переезжали в семьи своих жен, что свидетельствует о практике матрилокальности, когда супруги живут в роде матери жены. Археологи изучили геномы более 50 человек, похороненных на разных кладбищах в Дорсете – территория в юго-западной части Англии на побережье пролива Ла-Манш. Большинство из этих людей были связаны с племенем дуротригов – кельтской группой, которая обитала на центральном южном побережье Британии с примерно 100 года до н. э. по 100 год н. э.

Исследователи проанализировали ДНК и митохондриальную ДНК – генетический материал, находящийся в клеточных энергетических станциях, – и обнаружили, что большинство людей были родственниками. Особенно примечательно, что многие из них имели одинаковую митохондриальную ДНК, которая передается только по материнской линии. По словам археологов, генетические данные и моделирование показывают, что общество было матрилокальным: женщины оставались на своих местах, а мужчины переходили в их группы, чтобы жить с женами. Этот вывод подтверждается разнообразием Y-хромосомы среди мужчин, которые имели меньшее генетическое сходство с другими, а также тем, что у мужчин чаще встречалась митохондриальная ДНК, отличная от более распространенной.

Исследователи пока не могут сказать, как конкретно это сказывалось на роль женщин в обществе в то время, однако утверждают, что их открытие добавляет еще одно важно измерение, через которое мы можем смотреть на прошлое.