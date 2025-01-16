Теперь искусственный интеллект может нейтрализовать змеиный яд

Новые белки, разработанные с помощью искусственного интеллекта, могут нейтрализовать смертельный змеиный яд.

С помощью ИИ международная группа ученых создала белки, которые замедляют токсины, содержащимся в яде кобр и других ядовитых змей. Этот экспериментальный метод может стать основой нового лечения укусов змей. В лабораторных испытаниях специальные белки спасли жизни мышей, которым ввели смертельную дозу ядов.

Группа ученых объединилась для разработки уникальных белков с помощью генеративной модели ИИ под названием RFdiffusion. Этот инструмент, похожий на искусственный интеллект для создания изображений, позволяет проектировать белки, а не картинки. Вместо того, чтобы генерировать изображения, RFdiffusion разрабатывает структуры белков, которые могут воздействовать на определенные молекулы, выбранные исследователями. Ранее команда обучила модель, используя все известные структуры белков и их аминокислотные последовательности – цепочку молекул, которая формирует трехмерную структуру белка. Затем с помощью вычислений они разобрали эти структуры, что позволило модели научиться собирать целый белок из его компонентов, подобно тому как изучают сборку двигателя, разобрав его на части.

Исследователи попросили ИИ разработать белки, которые бы связывались с ядовитыми токсинами, а затем они синтезировали эти белки в лаборатории. Подобно магнитному колпачку, который закрывает кончик ключа, не позволяя ему открывать замок, синтезированные белки блокировали токсину возможность прикрепляться к клеткам.

Для тестирования команда ввела 20 мышам эти белки через 15 минут после введения смертельной дозы яда кобры или одновременно с ним. Все мыши выжили и это стало ярким доказательством эффективности белков. Теперь команда намерена превратить свои разработки в продукт, который можно будет протестировать на людях. Однако ученым нужно будет убедиться, что эти белки безопасны и не взаимодействуют с тканями человека с неожиданной стороны.