Израильский стартап разработал автономные камеры для хранения фруктов и овощей на полях

Израильский стартап NOF разработал портативные и автономные холодильные камеры, которые поддерживают нужную температуру прямо на полях, и защищают собранный урожай, пока его не вывезут.

На протяжении почти всего XX века на улицах самых разных городов стояли особые ящики, из которых продавали мороженое. Чтобы оно не таяло, в эти ящики бросали брикеты сухого льда, то есть твердого CO2. Когда ящик открывали из него поднимался густой пар – сухой лед испарялся. (Люди старшего поколения хорошо это помнят). Эти ящики имели важную особенность: у них не было источников питания, и они могли поддерживать холод автономно. Потом распространились портативные источники электроэнергии, и ящики с сухим льдом с улиц постепенно исчезли.

Основатели израильского стартапа NOF (Natural Offset Farming) вспомнили об этой технологии и сделали что-то подобное, но на сегодняшнем уровне развития технологий. Инженеры сконструировали автономные холодильные камеры для хранения фруктов и овощей прямо на полях.

Как они рассказали изданию ISRAEL21, в некоторых случаях потери от порчи овощей и фруктов, если их вовремя не вывезти с полей, очень велики. "Представьте себе фермера, который вложил значительные средства в то, чтобы вырастить урожай, собрал его, но его цепочка поставок потеряла от 30% до 50% товара, таков масштаб проблемы", – говорит Йони Бен Закен, вице-президент по развитию бизнеса компании NOF.

Холодильная камера NOF – портативная, ее можно установить там, где она сейчас нужна. Она может поддерживать нужную температуру хранения сутками, причем температуру можно устанавливать и менять удаленно. В отличие от ящиков с мороженым, где использовался твердый CO2, в камерах NOF используется достаточной дешевый сжиженный CO2. По мере его испарения камера держит холод.

Если в Израиле овощи и фрукты вывозят с полей достаточно оперативно, хотя и здесь возникают проблемы, то, например, в Индии, где разворачивает свою работу NOF, все гораздо сложнее, и быстро доставить до стационарных холодильников, например, ягоды, критичные к температуре хранения, удается не всегда.

Согласно отчету Министерства пищевой промышленности Индии за 2022 год, страна теряет после сбора урожая 6-15% фруктов, 5-12% овощей и 4-6% зерновых. Учитывая размеры страны и объемы производства, это огромные потери. Израильский стартап планирует выйти на этот рынок. Другой крупный рынок, на который нацеливается NOF, – это Мексика.