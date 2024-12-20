Белки были замечены за охотой и поеданием других грызунов

Ученые впервые обнаружили удивительные свидетельства плотоядного поведения у белок – они охотятся на полевок и поедают их.

Последнее открытие, опубликованное в журнале Journal of Ethology, предполагает, что белки могут быть всеядными животными с более разнообразным рационом, чем считалось ранее. В ходе исследования, проведенного учеными из Калифорнийского университета, было проанализировано 74 случая взаимодействий белок с полевками в июне и июле 2024 года.

Исследователи выяснили, что более 42% взаимодействий включали активную охоту белок на мелких грызунов. Было зафиксировано несколько случаев, когда белки разных возрастных групп охотились, поедали и соревновались за полевок. Это ранее не задокументированное в науке поведение открывает новые горизонты для понимания того, сколько еще предстоит узнать ученым об окружающем мире.

Тем не менее, остается много неразрешенных вопросов, касающихся распространенности такого поведение среди белок. Теперь исследователи надеются выяснить, передается ли оно от родителей к потомству, а также как оно влияет на экологию местности. Ученые также намерены изучить, как недавно выявленная связь между белками и полевками может сказаться на распространении заболеваний между различными видами.