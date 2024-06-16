Среди руин в Лоде найден клад монет периода еврейского восстания против Констанция Галла

В ходе археологических раскопок в Лоде, проведенных Управлением древностей при финансовой поддержке муниципалитета Лода, были обнаружены руины разрушенного древнего еврейского общественного здания и клады с монетами, в том числе периода восстания против римского цезаря Констанция Галла (IV век н.э.).

Клад с 94 серебряными и бронзовыми монетами был найден под полом этого здания.

Найденные монеты будут представлены широкой публике 20 июня на конференции в Музее Эрец Исраэль в Тель-Авиве. Конференция будет проведена в сотрудничестве с Тель-Авивским университетом, Университетом Бар-Илан и Управлением древностей.

Управление древностей Израиля сообщает, что среди найденных монет есть экземпляры, датируемые 222-354 годами н.э., в том числе монеты периода восстания против Галла (351-352 годы н.э.) – такие монеты в Лоде найдены впервые.

Констанций Галл был племянником Константина Великого и братом Юлиана Отступника. Ему удалось спастись во время событий 337 года, когда взбунтовавшиеся солдаты перебили ряд представителей правящей династии. Следующие 14 лет он провел в почетной ссылке, а в 351 году двоюродный брат, император Констанций II, назначил его своим младшим соправителем на Востоке с титулом цезаря и выдал за него свою сестру. Резиденцией Галла стала Антиохия. Он смог добиться определенных успехов в войне с персами, подавить восстание в Иудее и отразить набег исавров, но во внутренней политике проявил крайнюю жестокость, начав репрессии против сирийской знати. В 354 году Констанций II, посчитав кузена угрозой для своей власти, вызвал его к себе на Запад и приказал обезглавить.

В ходе раскопок в Лоде на территории, где ранее располагалось здание, по всей видимости разрушенном римлянами, были найдены изделия из камня и мрамора, надписи на греческом, иврите и латыни, а также надпись с именем еврейского священника, которая до сих пор изучается. Надписи и тот факт, что среди костей животных, обнаруженных на этом месте, не было найдено костей свиней, указывают на то, что здание использовалось евреями.

По мнению исследователей Шахара Криспина и Мора Визеля из Управления древностей, в этом общественном здании мог собираться совет мудрецов. Они напоминают, что Лод стал одним из значительных центров еврейской мысли после разрушения Храма в Иерусалиме.

По словам председателя совета Управления древностей профессора Иегошуа Шварца, изучающего еврейский Лод, "трудно определить, использовалось ли обнаруженное великолепное здание в качестве синагоги, мидраша, совета – или всех трех вместе". "Ясно одно: структура, тайник с монетами и все археологические находки, обнаруженные при раскопках, хорошо согласуются с письменными источниками", – отмечает он.