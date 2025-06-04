Зачем древние люди миллион лет назад разводили огонь. Израильское исследование

Археологи из Тель-Авивского университета выдвинули новую гипотезу о причинах, по которым древние люди начали использовать огонь – и не для приготовления пищи.

Работа опубликована в журнале Frontiers in Nutrition.

Вопреки распространенному мнению, что древние люди применяли огонь прежде всего для приготовления пищи, археологи предполагают, что основной причиной была необходимость сохранять мясо крупных животных: слонов, бегемотов и носорогов. Огонь позволял коптить и сушить мясо, предотвращая порчу продукта и обеспечивая его защиту от хищников и падальщиков.

Консервированное таким образом мясо обеспечивало пищевую безопасность для группы людей на длительный срок. Так мясо одного слона могло прокормить 20-30 человек на протяжении месяца.

Ученые проанализировали 9 древнейших стоянок возрастом от 1,8 до 0,8 миллиона лет: две в Израиле, шесть в Африке и одну в Испании. На этих стоянках Homo erectus обнаружены следы использования огня. На всех этих объектах найдены остатки крупных животных. Но доказательств массового жарения мяса, например, обугленных костей на этих стоянках нет, что говорит в пользу новой гипотезы. Ученые считают, что огонь был нужен прежде всего для сохранения больших запасов мяса, а не для регулярной кулинарной обработки.

Ученые отмечают, что добыча, поддержание и контроль огня в те времена требовали значительных усилий, поэтому для его использования должна быть веская, энергетически оправданная причина. Сохранение "мясного банка" – ключевого ресурса для выживания – такой причиной и была. Когда огонь уже был разведен и поддерживался, его могли использовать и для приготовления пищи, но это было скорее случайным следствием, а не главной целью.

Возраст стоянки "Гешер Бнот Яаков" на берегу озера Хула примерно 780 тысяч лет. Здесь было обнаружено древнейшее свидетельство приготовления пищи на огне. Но на огне жарили не мясо крупных животных, а рыбу. Эта работа вписывается в более широкую теорию израильских археологов о зависимости древнего человека от крупных животных и постепенном переходе к охоте на более мелкую дичь по мере исчезновения крупных видов.