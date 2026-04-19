Древние люди в Леванте обеспечивали себя топливом, собирая плавник у берегов рек и озер

Ученые из Еврейского университета Иерусалима совместно с коллегами показали, что 800 тысяч лет назад древние люди выбирали места для жизни, ориентируясь на доступность дров для поддержания огня.

При раскопках археологического памятника Гешер-Бенот-Яаков в долине Иордана исследователи собрали целую коллекцию обугленных фрагментов древесины. Анализ 266 микроскопических остатков показал большое разнообразие растений: ясень, ива, виноград, олеандр, гранат. Оказалось, что древние люди не тратили силы на поиск "лучшей" древесины, а проявляли практичность, собирая прибитый к берегу плавник. Сухие ветки и бревна, принесенные водой, обеспечивали надежный и доступный ресурс для костров. Работа опубликована в журнале Quaternary Science Reviews.

Огонь был центром жизни общины. Он помогал изготавливать орудия из кремня и базальта, на нем готовили пищу, вокруг него собиралась вся община. Пространственный анализ показал, что скопления угля часто совпадают с находками зубов крупных карповых рыб. Это подтверждает, что уже 800 тысяч лет назад гоминиды использовали контролируемый огонь для термической обработки рыбы. Выбор места для лагеря определялся не только наличием воды и дичи, но и легкостью добычи топлива. Такая стратегия позволяла многим поколениям охотников-собирателей возвращаться на одно и то же место на протяжении десятков тысяч лет.

Хотя охота и создание инструментов требовали сложного планирования, сбор дров был рутинным, но стратегически важным процессом. Это свидетельствует о высоком уровне когнитивного развития: люди осознанно встраивали использование огня в свои повседневные задачи, максимально эффективно используя окружающую среду.

Соавтор исследования, доктор Йоэль Меламед отмечает значимость этой находки: "Использование древесины, выброшенной на берег, как основного источника топлива, отражает глубокое понимание гоминидами своей среды обитания и их способность адаптироваться к местным ресурсам".