Корабль Crew Dragon пристыковался к МКС

Космический корабль Crew Dragon (10-я миссия, SpaceX) успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), передает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Этот корабль должен вернуть застрявших на станции на девять месяцев астронавтов.

В составе экипажа: астронавты NASA Энн Макклейн и Николь Айерс (США), астронавт JAXA Такуя Ониси (Япония) и космонавт "Роскосмоса" Кирилл Песков (РФ).

5 июня 2024 года корпорация Boeing осуществила первый пилотируемый запуск к МКС корабля CST-100 Starliner. На орбиту корабль Starliner был выведен ракетой-носителем Atlas V. На МКС тогда прибыли Барри "Бутч" Уилмор и Сунита Уильямс. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки и было принято решение, что Starliner вернется на Землю без экипажа.

В августе глава агентства NASA Билл Нельсон объявил, что экипаж разработанного компанией Boeing корабля CST-100 Starliner вернется с МКС на Землю с миссией Crew-9 компании SpaceX.

О том, что Crew Dragon-10 вылетит к МКС в марте, было объявлено в декабре 2024 года. Застрявшие астронавты вернутся вместе с экипажем миссии Crew-9, который прибыл на МКС в конце сентября.