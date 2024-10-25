Международный экипаж вернулся на Землю после 7,5 месяцев в космосе

В пятницу, 25 октября, корабль Crew Dragon-8 компании SpaceX с экипажем из трех астронавтов NASA и одного космонавта "Роскосмоса" совершил приводнение в районе Мексиканского залива.

В сообщении NASA сказано: мягкое приводнение спускаемой капсулы у берегов штата Флорида вблизи города Пенсакола было осуществлено в 3:29 по времени Восточного побережья США.

В результате завершения миссии Crew-8, которая продолжалась на Международной космической станции (МКС) семь с половиной месяцев, на Землю вернулись астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс, а также российский космонавт Александр Гребенкин.

Возвращение этого экипажа на Землю несколько раз откладывалось из-за ураганов в районе Мексиканского залива.

В настоящее время на МКС продолжают работать астронавты NASA Ник Хейг, Дон Петтит, Бутч Уилмор, Суни Уильямс и космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер, Александр Горбунов.