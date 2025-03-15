Благосостояние и образование играют важную роль в риске сердечных заболеваний

Люди с высоким уровнем дохода и образования имеют гораздо меньший риск для своего здоровья.

Исследование Университета Вашингтона в Сент-Луисе, показало, что у 20% американцев с высоким доходом и высшим образованием уровень сердечно-сосудистых заболеваний значительно ниже, чем у остальной части населения. Более того, за последние 20 лет эти различия только увеличились.

В работе были проанализированы данные почти 50 000 взрослых, участвовавших в Национальном обследовании здоровья и питания с 1999 по 2018 год. Участников разделили на группы в зависимости от их уровня дохода и образования. Исследователи рассмотрели распространенность четырех основных сердечно-сосудистых заболеваний: застойной сердечной недостаточности, стенокардии, инфаркта миокарда и инсульта.

Статистические анализы показали, что у людей с низким доходом и без высшего образования риск застойной сердечной недостаточности в 6,34 раза выше, риск стенокардии в 2,11 раза выше, риск инфаркта миокарда в 2,32 раза выше, а риск инсульта в 3,17 раза выше, чем у их более обеспеченных сверстников с высшим образованием. Эти различия сохранялись даже после учета демографических факторов и показателей здоровья, таких как индекс массы тела, артериальное давление и уровень холестерина. Высокий доход и образование стабильно связаны с лучшим состоянием сердечно-сосудистой системы.

Результаты исследования показывают, что доход и образование оказывают сложное влияние на здоровье сердца, и для дальнейшего понимания их взаимосвязи необходимы дополнительные исследования. Различия в уровне сердечно-сосудистых заболеваний, даже после учета биологических факторов и образа жизни, по словам ученых, могут быть вызваны множеством пересекающихся причин. Например, отсутствие экономической стабильности может приводить к хроническому физиологическому стрессу. Люди с более высоким доходом и образованием, вероятно, имеют доступ к ресурсам и возможностям, которые способствуют улучшению здоровья на протяжении всей жизни. Кроме того, они, скорее всего, получают более качественное медицинское обслуживание с лучшей преемственностью и более ранними вмешательствами.