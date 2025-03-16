Израильские ученые нашли "секретный" ингредиент искусственного мяса: алоэ вера

Ученые Еврейского университета Иерусалима предложили использовать алоэ вера в качестве активного трехмерного каркаса искусственного мяса.

При формировании искусственного мяса сначала берутся клетки животных и помещаются в биореактор, где им обеспечиваются питание и деление. Однако для создания ткани, имитирующей мясо, этого недостаточно. Клеточной массе нужно придать структуру и текстуру, чтобы она напоминала натуральное мясо. Для этого создается каркас, который "обрастает" клетками, формируя трехмерную ткань. Такой каркас можно изготавливать разными способами, и в некоторых случаях он играет активную роль в стимулировании роста клеток.

Ученые Еврейского университета показали, что недорогой и широко распространенный продукт - алоэ вера - можно использовать для создания такой структуры. Каркас из этого растения не только придает форму искусственному мясу, но и активно стимулирует рост клеток и формирование межклеточного матрикса.

Работа опубликована в журнале npj Science of Food.

Соавтор работы доктора Шарон Шлезингер говорит: "Алоэ вера давно известно своими лекарственными и питательными свойствами, но наше исследование показывает, что, используя этот натуральный продукт в биосовместимом каркасе, мы делаем значительный шаг к масштабируемому, экономически эффективному производству культивированного мяса, которое может помочь решить глобальные проблемы продовольственной безопасности и окружающей среды".

В исследовании описано использование каркасов алоэ вера в биореакторе, разработанном в Университете Райхмана. Этот подход позволяет развернуть крупномасштабное производство, делая культивированное мясо коммерчески привлекательным.

Статус алоэ вера, одобренный FDA в качестве пищевой добавки, подтверждает его потенциал для промышленного применения в искусственном мясе. Поскольку мировое производство алоэ вера достигает 500 тысяч тонн в год, его использование в качестве съедобного каркаса соответствует растущему спросу на решения в области устойчивого развития продовольствия.