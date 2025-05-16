Шимпанзе используют листья, чтобы подтираться и убираться после спаривания

Согласно последним исследованиям, шимпанзе подтираются листьями после дефекации, ухаживают за ранами сородичей и даже приводят себя в порядок после спаривания.

Ранее специалисты уже выясняли, что шимпанзе используют насекомых для обработки как собственных, так и чужих ран, а орангутаны прикладывают к повреждениям сок и пережеванные листья растений, обладающих целебными свойствами.

Исследование, проведенное учеными из Оксфордского университета, не является первым, подтверждающим, что человекообразные обезьяны умеют ухаживать за собой. Тем не менее, новая работа предлагает свежий взгляд на такое поведение шимпанзе: ученые обнаружили, что эти приматы тоже используют растительный материал, разжеванный ими самими, для лечения ран. Это позволяет предположить, что привычка заботиться о здоровье может быть гораздо более распространенной среди человекообразных обезьян, чем считалось ранее.

Исследовательская группа объединила свежие наблюдения, собранные в течение четырех месяцев для каждой из общин шимпанзе, с данными по общине Сонсо, накопленными за последние 30 лет. Анализ этих данных показал, что шимпанзе чаще всего получают травмы в результате драк между собой или из-за попадания в ловушки. Ученые зафиксировали 23 случая, когда обезьяны самостоятельно ухаживали за своими ранами. Эти действия включали облизывание поврежденных участков, прикладывание листьев, нажатие на рану пальцами, а также использование разжеванных листьев для обработки ран.

Шимпанзе также проявляли другие виды самообслуживания – например, использовали листья, чтобы вытереть гениталии после спаривания или очистить задний проход после дефекации, а в некоторых случаях самостоятельно выбирались из ловушек. Кроме того, команда ученых зафиксировала случаи взаимопомощи в общине Сонсо, когда шимпанзе помогали друг другу, даже если не были родственниками. Они помогали друг другу выбраться из ловушек, обрабатывали раны, а в одном случае шимпанзе вытер пенис другого после полового акта.