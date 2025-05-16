Уцененная "копия" Великой хартии вольностей теперь считается подлинной
Великая хартия вольностей, которую почти 80 лет ошибочно считали неофициальной копией, была признана подлинником, датированным 1300 годом, пишет BBC. Это открытие означает, что данный экземпляр – один из всего семи оригиналов, изданных королем Эдуардом I в 1300 году и сохранившихся до наших дней.
Профессор средневековой истории Дэвид Карпентер из Королевского колледжа Лондона обнаружил документ в онлайн-архиве библиотеки юридической школы Гарварда, где он был обозначен как копия хартии 1327 года. Согласно архиву библиотечных фондов Гарварда, документ под номером HLS MS 172 был куплен в 1946 году и в аукционном каталоге описывался как "копия 1327 года… немного потрепанная и с пятнами от влаги". На момент покупки рукопись стоила 27,50 доллара, что с учетом инфляции в 2025 году эквивалентно примерно 450 долларам.
Великая хартия вольностей, впервые предоставленная королем Иоанном в 1215 году, стала первым документом, закрепившим принцип, что король и правительство подчиняются закону. Профессор Карпентер назвал рукопись HLS MS 172 "одним из самых ценных документов в мире". Он сказал: "Этот текст закрепляет ключевой принцип – власть правителя ограничена законом. Он не может просто приказать: "В тюрьму, казнить, отобрать имущество". Любые действия против человека должны происходить по закону. Это основа западной правовой системы и демократии".