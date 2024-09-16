Актинии научились путешествовать по морю "верхом" на медузах

Ученые из Университета Бен-Гуриона описали первые случаи распространения актиний, заражающих медузы. Изменение экосистемы Средиземного моря ученые связывают с изменением климата.

Актинии (морские анемоны) распространяются по морям довольно медленно. У актиний единственная подвижная стадия – крошечная личинка, так называемая планула. Она развивается быстро, а потом оседает на дно и превращается в полип – мягкое, похожее на трубку животное с центральным ртом, окруженным щупальцами. Короткий период развития планул ограничивает способность морских анемонов переселяться.

Но некоторые актинии, например, Edwardsiella carnea, нашли способ расселения по океану. Эти морские анемоны паразитируют на желеобразных морских животных, так называемых гребневиках. Актинии этого вида выбрасывают яйца и сперму в воду, где происходит оплодотворение. Оплодотворенные яйца превращаются в планулы. И планулы заражают гребневика, зарывшись в его ткани.

Внутри гребневика планула вырастает в червеобразную форму, которая затем высвобождается и оседает на морское дно, превращаясь в полип, но уже далеко от первоначального места обитания. Гребневики могут переносить паразитические планулы на очень большие расстояния, буквально через весь океан.

Профессор Тамар Гай-Хаим из Израильского океанографического и лимнологического института (IOLR) и Университета Бен-Гуриона и его группа обнаружили новый способ, который сегодня используют актинии для далеких путешествий.

Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Ученые выявили первые задокументированные случаи паразитирования актиний Edwardsiella carnea на медузах. Ученые называют такой процесс "паразитическим переходом". Это экологический феномен, который возникает, когда паразит, обычно связанный с одним видом-хозяином, начинает заражать другой вид.

Ученые говорят, что паразиты обычно заражают виды, с которыми они эволюционировали в течение длительного времени. Очень редко паразит переходит к другому виду.

Исследователи предполагают, что смена хозяина актинией обусловлена доступностью желатинового зоопланктона во время сезонного цветения медуз. Исследование показывает, как паразиты адаптируются к новым хозяевам в быстро меняющихся морских экосистемах. Во многом это связано с изменением климата, которое наблюдается в Средиземном море. Поскольку в последние десятилетия цветение медуз в Средиземном море становится все более частым и интенсивным, смена хозяев актиниями может стать регулярной и может сильно повлиять на распространение актиний и формирование морских экосистем.