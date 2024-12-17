Китай вывел на орбиту четыре спутника зондирования Земли

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2D" 16 декабря успешно вывела на орбиту четыре спутника дистанционного зондирования Земли, сообщила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Спутники оснащены радаром с синтезированной апертурой (SAR), который позволяет получать радиолокационные изображения поверхности планеты и находящихся на ней объектов независимо от метеоусловий и времени суток, отмечает "Интерфакс".

Запуск двухступенчатой ракеты со спутниками был осуществлен с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая. Космические аппараты вышли на заданную орбиту.

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2D" способна выводить на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км над Землей до 1,2 т полезной нагрузки.