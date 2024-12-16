Доисторический ритуальный комплекс обнаружен в пещере на севере Израиля

В глубине пещеры Манот в Западной Галилее израильские ученые обнаружили редкий доисторический ритуальный комплекс. Ученые считают, что он был создан около 35000 лет назад.

Исследование опубликовано в журнале PNAS.

"Эта редкая находка позволяет заглянуть в духовный мир палеолитических охотников-собирателей, которые жили в нашем регионе примерно 35000 лет назад. Выгравированный камень был намеренно помещен в нишу в самой глубокой и темной части пещеры. Дизайн черепашьего панциря указывает на то, что он мог представлять собой тотем или мифологическую фигуру, его особое расположение вдали от мест повседневной активности у входа в пещеру позволяет предположить, что это был объект поклонения", – говорит доктор Омри Барзилай из Хайфского университета и Управления древностей Израиля.

С 2010 года Управление древностей Израиля, Тель-Авивский университет и Университет Бен-Гуриона ведут планомерные раскопки пещеры Манот. Пещера особенно известна своими сталактитами и остатками жилья нескольких доисторических культур эпохи верхнего палеолита. В пещере Манот был найден череп современного человека возрастом 55000 лет – древнейшая окаменелость современного человека, найденная за пределами Африки.

Теперь ученые обнаружили следы пепла, которые показывают, что ритуальный комплекс освещался факелами. Акустические тесты показали, что естественная акустика была намеренно улучшена. Это могло создать уникальные слуховые ощущения для таких общинных действий, как молитва, пение и танцы.

В потайной камере, примыкающей к ритуальному комплексу, был обнаружен целый олений рог со следами использования. "Оленьи рога использовались в качестве сырья для изготовления инструментов различного назначения культурами верхнего палеолита в Европе и ориньякской культурой в Леванте. Помещение рога в потайную камеру может быть связано с ритуальными действиями в пещере", – пояснил доктор Барзилай.

Многочисленные находки были сделаны и у входа в пещеру: орудия из кремня и кости, и бусы из раковин. Ритуальному комплексу в пещере Манот, по оценке ученых, 35000-37000 лет.