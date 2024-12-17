Израиль включился в глобальную гонку за "квантовое превосходство"

Израиль представил свой первый квантовый компьютер и включился в глобальную гонку за "квантовое превосходство". Израильский 20-кубитный компьютер использует современную сверхпроводящую технологию.

"Квантовое превосходство" – это такой уровень производительности квантового компьютера, который обеспечивает решение задач, требующих практически недостижимой мощности конвенциональных суперкомпьютеров. На сегодня квантовое превосходство достигается только на некоторых модельных задачах несколькими квантовыми компьютерами, но развитие квантовых вычислений идет во всем мире. В этом глобальном соревновании принимают участие все развитые страны, но лидерами являются США и Китай. Теперь к этой гонке присоединяется Израиль.

Развитие квантовых вычислений включает в себя не только создание квантовых компьютеров, но и создание инфраструктуры доступа к вычислительным мощностям, разработку программного обеспечения и возможностей использования квантовых компьютеров совместно с конвенциональными суперкомпьютерами.

Израильский компьютер разработан под руководством концерна Авиационная промышленность Израиля (IAI) в сотрудничестве с Израильским управлением инноваций (IIA), Еврейским университетом Иерусалима и компанией Yissum.

IAI вкладывает значительные средства в то, чтобы Израиль стал ведущей страной в области квантовых вычислений. Лаборатория квантовых компьютеров IAI сосредоточится на разработке, моделировании, интеграции и адаптации практических приложений для нового квантового компьютера, сообщает Israel21c.

Деятельность лаборатории будет включать сотрудничество с компаниями и исследовательскими институтами по всему миру.

Генеральный директор IAI Боаз Леви заявил: "Квантовые технологии должны кардинально расширить возможности человека в самых разных областях; в последние годы IAI развивает инициативы в области робототехники, автономных систем, кибербезопасности и искусственного интеллекта, интегрируя их в наши бизнес-направления, в том числе в сотрудничестве со стартапами и научными кругами. Чтобы победить на будущих полях сражений, Израилю нужны передовые технологии".

Дрор Бин, глава IIA, добавил: "Презентация первого израильского квантового компьютера – важная веха. Это не единичная инициатива, а часть широкой стратегии по продвижению прорывных технологий в различных областях. Все эти усилия являются частью общенационального стратегического плана развития квантовых вычислений, направленного на поддержание технологического лидерства Израиля, сохранение конкурентоспособности израильской высокотехнологичной промышленности и обеспечение устойчивого экономического роста".

Newsru.co.il полгода назад сообщал об открытии израильского Центра квантовых технологий на территории Тель-Авивского университета. Центр создается IIA и компанией Quantum Machines.