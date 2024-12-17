Инструмент ИИ поможет искать в снимках дикой природы подсказки об изменении климата

Исследователи разработали инструмент, который позволит искусственному интеллекту анализировать изображения природы и выявлять признаки того, как экосистемы реагируют на изменения климата.

Инструмент под названием INQUIRE был разработан совместно учеными из Англии, Шотландии и США. Ожидается, что он поможет выявить важные данные о воздействии изменения климата, загрязнения, утраты среды обитания и других факторов, влияющих на десятки тысяч видов животных и растений. INQUIRE будет оценивать, насколько эффективно алгоритмы ИИ могут извлекать информацию из баз данных изображений, например, питание животных, их здоровье и взаимодействие с другими видами. Инструмент предназначен измерять способность ИИ делать выводы на основе коллекции из пяти миллионов фотографий дикой природы, загруженных на платформу гражданской науки iNaturalist.

Авторы исследования считают, что изображения являются ценным ресурсом для контроля изменения климата, который пока что используется неэффективно. Способность быстро и точно анализировать информацию, содержащуюся в этих фотографиях, может предоставить важные данные о том, как виды реагируют на изменение климатических условий.

Ученые также отмечают, что результаты их исследования открывают перспективы для создания новых алгоритмов искусственного интеллекта, которые помогут ученым более эффективно анализировать большие объемы изображений.