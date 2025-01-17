Археологи обнаружили частную баню в Помпеи, возможно, самую большую из когда-либо найденных

Роскошная частная баня была обнаружена в ходе масштабных раскопок в древнеримском городе Помпеи, который находился под слоями вулканического пепла и породы на протяжении 2000 лет, сообщает BBC.

Археологи нашли роскошную частную баню – возможно, самую большую из всех когда-либо обнаруженных – с горячими, теплыми и холодными комнатами, великолепными произведениями искусства и огромным бассейном. Этот спа-подобный комплекс находится в центре большой резиденции, раскопки которой проводились в течение двух лет. Там же были обнаружены два скелета, анализ которых показывает ужас, который пережили жители Помпеи во время извержения Везувия в 79 году нашей эры. Один из скелетов принадлежал женщине в возрасте от 35 до 50 лет, которая держала в руках драгоценности и монеты, а другой – молодому мужчине, вероятно, подростку или немного старше 20 лет.

Археологи предполагают, что дом, в котором был обнаружен банный комплекс, принадлежал одному богатому человеку, возможно, Авлу Рустию Веру, влиятельному политику Помпей.

Тем, кому выпала возможность воспользоваться банным комплексом, нужно было раздеться в раздевалке с ярко-красными стенами и мозаичным полом, украшенным геометрическими узорами, выложенными мрамором, привезенным со всей Римской империи. Затем они направлялись в парную, где высокая температура поддерживалась подвесным полом, через который прогревался воздух, и стенами с пустотами, где циркулировало тепло.

Доктор Софи Хей – археолог, которая участвовала в раскопках, называет частный банный комплекс открытием, которое встречается раз в столетие, и которое также раскрывает темные стороны римской жизни. Прямо за горячей комнатой располагалась котельная. Трубопровод подводил воду с улицы, часть которой шла в холодный бассейн, а остальная нагревалась в свинцовом котле, предназначенном для горячей комнаты. Клапаны, регулирующие поток воды, выглядят настолько современно, что их можно было бы использовать и сегодня. С учетом того, что внизу располагалась печь, условия в этой комнате были крайне тяжелыми для рабов, которые должны были поддерживать работу всей системы.