Родители отдают предпочтение старшим детям и дочерям, показывает новое исследование

Международные исследования показывают, что старшие, более послушные дети и дочери, скорее всего, будут пользоваться большим родительским вниманием и заботой.

Несмотря на довольно популярное мнение, что именно младшие дети окружены большей заботой со стороны родителей, новое исследование показывает, что все совсем наоборот. Ученые из Университета имени Бригама Янга в США и Западного университета в Канаде проанализировали информацию из различных источников, включая 30 рецензируемых статей, в которых участвовали 19 469 человек. Исследователи учитывали пол ребенка, порядок рождения братьев и сестер, а также характеристики и темперамент, которые обычно сообщали родители, и изучали, как эти факторы могут быть связаны с различными проявлениями родительского фаворитизма.

Изучив пять основных аспектов – общее отношение, позитивные и негативные взаимодействия, распределение ресурсов и контроль – психологи пришли к выводу, что родители чаще всего склонны отдавать предпочтение старшим детям. Такие дети, как правило, имеют больше независимости и меньше находятся под контролем по сравнению с младшими братьями и сестрами. Кроме того, большинство родителей отметили, что они чаще проявляют предпочтение к дочерям, хотя сами дети этого не замечают. Авторы исследования предполагают, что это может указывать на то, что в целом девочек легче воспитывать. Исследование показало, что родительский фаворитизм может проявляться по-разному, включая способы общения с детьми и расходы на них.

Исследователи подчеркивают, что главный вывод заключается в том, что особенности и поведение детей могут оказывать влияние на отношение родителей к ним. Идея о том, что дети могут облегчить или усложнить процесс воспитания, действительно имеет важное значение. Кроме того, их исследование показало, что родители прилагают усилия, чтобы не демонстрировать свои предпочтения и не руководствоваться ими в своем поведении.