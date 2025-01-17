Исследователи рассматривают лечение детских травм через призму Marvel и DC

Опросники тяжелого детского опыта применили к историям героев фильмов Marvel и DC и обнаружили, что трудное детство не определяет, станет персонаж супергероем или злодеем.

Многие сюжеты о супергероях и злодеях затрагивают тему травмы, формируя представления общества о ее влиянии на личную жизнь. Например, Питер Паркер пережил трагедию, когда его дядя погиб от рук преступника, которого он сам упустил ранее в тот же день, обладая способностями, полученными после укуса радиоактивного паука. Именно чувство вины побудило его стать Человеком-пауком. С другой стороны есть пример психопата Джокера, из истории которого мы знаем об ужасном насилии со стороны отца, который изуродовал мальчика.

Исследователи факультета сестринского дела Университета Калгари решили выяснить, связаны ли общие баллы опросника неблагоприятного детского опыта (ACE) с героизмом или злодейством персонажей Marvel и DC. Для этого они проанализировали 33 фильма общей продолжительностью 77 часов и 5 минут, оценив 28 персонажей. На практике опросники ACE помогают врачам оценить влияние травматических событий, пережитых в детстве, таких как насилие или пренебрежение.

Изначально исследователи предполагали, что суперзлодеи будут иметь более высокие баллы ACE по сравнению с супергероями. Однако оказалось, что детская травма не всегда приводит к темному пути. Исследование показало, что высокие баллы, отражающие трудное детство, не являлись ключевым фактором в том, кем становился персонаж – героем или злодеем.

Исследование в значительной степени опровергает предположение, что злодеи формируются исключительно под влиянием их жизненного опыта. Например, Черная Вдова, несмотря на самые высокие баллы ACE, является героем, тогда как Локи, выросший в любви и роскоши королевской семьи, стал злодеем. Как показывают фильмы, выбор персонажа стать героем оказывается более важным, чем его жизненный опыт.

Эти выводы подтверждают, что оценки ACE не служат точным показателем склонности к плохому поведению. Вместо этого они могут указывать на потенциальные риски и подчеркивать области, где требуется дополнительная поддержка.