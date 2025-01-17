Маленькие роботы, напоминающие насекомых, будут использоваться для искусственного опыления растений

Маневренный и быстрый робот в форме насекомого может быть использован для механического опыления. Благодаря технологии фермеры смогут повысить урожайность и снизить вред экологии.

Ученые из Массачусетского технологического института создают роботов-насекомых, которые в будущем смогут эффективно выполнять точное опыление. При разработке исследователи вдохновлялись анатомией естественных опылителей – пчел, которые превосходят любые технологии, когда дело касается выносливости, скорости и маневренности.

Новые роботы способны удерживаться в воздухе около 1000 секунд, что в более чем 100 раз превышает предыдущие похожие разработки. Этот робот-насекомое, весом меньше канцелярской скрепки, летает значительно быстрее аналогов и выполняет сложные трюки, включая двойные сальто в воздухе. Улучшенная конструкция робота обеспечивает высокую точность и маневренность, снижая механическую нагрузку на его искусственные крылья. Это позволяет выполнять быстрые маневры, увеличивает выносливость и продлевает срок службы устройства. Обновленный дизайн включает достаточное пространство для размещения миниатюрных батарей или датчиков, что позволит роботу самостоятельно летать вне лабораторных условий.

Крылья робота приводятся в движение искусственными мышцами – миниатюрными мягкими приводами, выполненными из слоев эластомера, помещенных между тонкими электродами из углеродных нанотрубок. Эти слои свернуты в гибкий цилиндр, который быстро сокращается и удлиняется, создавая силу, необходимую для взмахов крыльев.

На данном этапе исследователи стремятся повысить точность роботов, чтобы те могли взлетать и приземляться прямо в центре цветка. В будущем планируется оснастить воздушных роботов миниатюрными батареями и датчиками, позволяющими им летать и ориентироваться вне лаборатории.