x
17 января 2025
|
последняя новость: 09:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 января 2025
|
17 января 2025
|
последняя новость: 09:54
17 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Маленькие роботы, напоминающие насекомых, будут использоваться для искусственного опыления растений

Исследования
Технологии
время публикации: 17 января 2025 г., 09:49 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 13:08
Маленькие роботы, напоминающие насекомых, будут использоваться для искусственного опыления растений
AP Photo/Seth Perlman

Маневренный и быстрый робот в форме насекомого может быть использован для механического опыления. Благодаря технологии фермеры смогут повысить урожайность и снизить вред экологии.

Ученые из Массачусетского технологического института создают роботов-насекомых, которые в будущем смогут эффективно выполнять точное опыление. При разработке исследователи вдохновлялись анатомией естественных опылителей – пчел, которые превосходят любые технологии, когда дело касается выносливости, скорости и маневренности.

Новые роботы способны удерживаться в воздухе около 1000 секунд, что в более чем 100 раз превышает предыдущие похожие разработки. Этот робот-насекомое, весом меньше канцелярской скрепки, летает значительно быстрее аналогов и выполняет сложные трюки, включая двойные сальто в воздухе. Улучшенная конструкция робота обеспечивает высокую точность и маневренность, снижая механическую нагрузку на его искусственные крылья. Это позволяет выполнять быстрые маневры, увеличивает выносливость и продлевает срок службы устройства. Обновленный дизайн включает достаточное пространство для размещения миниатюрных батарей или датчиков, что позволит роботу самостоятельно летать вне лабораторных условий.

Крылья робота приводятся в движение искусственными мышцами – миниатюрными мягкими приводами, выполненными из слоев эластомера, помещенных между тонкими электродами из углеродных нанотрубок. Эти слои свернуты в гибкий цилиндр, который быстро сокращается и удлиняется, создавая силу, необходимую для взмахов крыльев.

На данном этапе исследователи стремятся повысить точность роботов, чтобы те могли взлетать и приземляться прямо в центре цветка. В будущем планируется оснастить воздушных роботов миниатюрными батареями и датчиками, позволяющими им летать и ориентироваться вне лаборатории.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 29 декабря 2024

Ученые работают над созданием микророботов, которые доставляют лекарства туда, где они необходимы
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 19 августа 2024

Израильская компания разработала роботов для борьбы с сорняками
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 27 марта 2011

Евросоюз поручил израильским ученым создать "умных роботов" для сбора урожая