Израильское исследование показало, что неандертальцы имели собственные кулинарные предпочтения

Ученые из Еврейского университета в Иерусалиме, исследовавшие останки животных из двух пещер на севере Израиля, выяснили, что разные группы неандертальцев, жившие примерно в одно и то же время, по-разному разделывали одних и тех же животных. Это говорит о том, что даже у доисторических людей существовали собственные традиции и предпочтения в приготовлении пищи.

В статье, опубликованной в журнале Frontiers in Environmental Archaeology, исследователи описывают результаты анализа следов порезов на костях: 249 фрагментов возрастом от 70 до 50 тысяч лет из пещеры Амуд и 95 фрагментов, датированных периодом 60-50 тысяч лет назад, из пещеры Кебара. Обе пещеры, расположенные примерно в 70 км друг от друга, использовались неандертальцами в зимний период. Известно, что обе группы применяли аналогичные кремневые орудия. Анализ, проведенный по материалам, найденным еще в 1990-х годах, подтвердил прежние выводы: в пещере Амуд чаще встречались обгоревшие и раздробленные кости. При этом рацион обеих групп был схожим и включал таких животных, как горные газели и лани.

Новое исследование также выявило, что в пещере Кебара чаще встречались кости более крупных животных, например туров (Bos primigenius) – первобытных быков. Однако, по словам ученых, это может быть связано с тем, что останки из Кебары легче поддавались идентификации, либо неандертальцы из Амуда предпочитали разделывать крупную добычу в других местах.

Исследователи тщательно проанализировали следы надрезов на 43 костных образцах из пещеры Амуд и 34 – из пещеры Кебара, выявив заметные различия между ними. Часть этих различий можно было объяснить видом животного или обрабатываемой частью тела, однако это не дало полного объяснения всех обнаруженных расхождений. Исследователи выдвинули несколько возможных объяснений выявленных различий. Среди них – использование разными неандертальскими группами различных техник разделки туш, участие разного количества людей в процессе или разделка мяса на разных этапах его разложения.