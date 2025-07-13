Ребенок, останки которого найдены в горах Кармель, принадлежит неизвестному виду людей

Ученые Тель-Авивского университета совместно с французскими коллегами проанализировали 140-тысячелетний череп ребенка из пещеры Схул и обнаружили сочетание признаков разных видов древних людей. Работа опубликована в журнале L'Anthropologie.

В 1928 году археологи обнаружили в пещере Схул (Мугарат ас-Схул) в горах Кармель близ Хайфы уникальное захоронение возрастом 140000 лет. Среди найденных останков особое внимание привлек череп ребенка 3-5 лет, получивший обозначение Схул I. Это одно из древнейших намеренных человеческих захоронений в истории.

Десятилетиями ученые спорили о видовой принадлежности находки. Первоначально череп отнесли к Paleoanthropus palestinensis как переходную форму между неандертальцами и современными людьми. Позже его предложили отнести к "прото-кроманьонцам", а затем возникли предположения о гибридизации между неандертальцем и Homo sapiens.

В новом исследовании палеоантропологи применили современные методы компьютерной томографии и 3D-моделирования. Предыдущие анализы основывались на внешнем осмотре деформированного черепа, что могло исказить выводы.

Результаты показали поразительную мозаичность признаков. Профиль черепа и сосудистые сети оказались ближе к неандертальцам, костный лабиринт внутреннего уха - к Homo sapiens, а наклон большого затылочного отверстия схож с образцом Кабве I (Homo rhodesiensis). Нижняя челюсть демонстрировала архаичные черты, включая специфическую форму внутренней поверхности и расположение зубов широкой округлой дугой, типичное для детей неандертальцев. Был обнаружен разрыв в срединном гребне зубов - признак, характерный для неандертальцев, но отсутствующий у современных людей.

Основываясь на этих данных, исследователи пришли к выводу, что Схул I нельзя однозначно отнести к Homo sapiens. Пока ученые предлагают выделить останки ребенка в отдельную локальную популяцию "Схул". Ситуация может измениться, если удастся выделить ДНК, но сделать это трудно из-за опасности повредить уникальный образец.