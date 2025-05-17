Климатический кризис угрожает банану, самому популярному фрукту в мире

Согласно новому докладу организации Christian Aid под названием "Бананы: как изменение климата угрожает любимому фрукту в мире", повышение температуры, экстремальные погодные явления и климатически обусловленные вредители наносят серьезный урон странам, выращивающим бананы – таким как Гватемала, Коста-Рика и Колумбия. Это приводит к снижению урожайности и тяжелым последствиям для сельских общин в регионе.

Бананы – самый потребляемый фрукт в мире и четвертая по значимости продовольственная культура после пшеницы, риса и кукурузы. Около 80% бананов, поставляемых в супермаркеты по всему миру, экспортируются из Латинской Америки и Карибского региона – одного из наиболее подверженных риску регионов из-за экстремальных погодных условий и медленно развивающихся климатических бедствий. Эта культура оказывается под серьезной угрозой из-за климатического кризиса, вызванного деятельностью человека, что ставит под удар ключевой источник питания и дохода для миллионов людей, которые практически не причастны к выбросам парниковых газов, вызывающим глобальное потепление.

Бананы, особенно сорт кавендиш, – это очень чувствительные фрукты. Для их роста требуется температурный диапазон от 15°C до 35°C и умеренное количество воды. Они не переносят избыток влаги и страдают от штормов, которые могут повредить растения, вырывая листья, что затрудняет фотосинтез и снижает урожай.

Несмотря на существование сотен сортов бананов, кавендиш доминирует на рынке, поскольку он был выбран производителями за хороший вкус, устойчивость к условиям выращивания и высокую продуктивность. Однако именно отсутствие генетического разнообразия делает этот сорт особенно уязвимым к изменению климата. Климатический кризис оказывает прямое негативное влияние на условия выращивания бананов и способствует распространению грибковых заболеваний, которые уже наносят серьёзный ущерб урожаю и лишают фермеров средств к существованию. Один из таких возбудителей – черная пятнистость (черный грибок листьев), способная снижать фотосинтетическую активность растений до 80%. Этот грибок особенно активно развивается во влажной среде, что делает бананы уязвимыми к частым дождям и наводнениям. Кроме того, повышение температуры и изменение режима осадков способствуют распространению фузариоза тропической расы 4 – опасного почвенного грибка, который способен уничтожать целые плантации сорта кавендиш по всему миру.