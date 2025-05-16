"Автомобили и красное мясо": углеродный след мужчин выше, чем у женщин

Предварительное исследование, проведенное во Франции с участием 15 000 человек, показало, что мужчины выбрасывают на 26% больше парниковых газов, загрязняющих атмосферу и способствующих глобальному потеплению, по сравнению с женщинами. Основные источники этих выбросов – транспорт и питание. Однако после учета социально-экономических факторов, таких как уровень дохода и образования, разница сокращается до 18%.

По словам исследователей, основную часть оставшегося гендерного различия в уровне загрязнения – от 6,5% до 9,5% – можно объяснить тем, что мужчины чаще едят красное мясо и больше ездят на автомобиле. При этом существенной разницы между мужчинами и женщинами в частоте авиаперелетов обнаружено не было.

Одна из причин, по которой углеродный след у людей, идентифицирующих себя как женщины, оказался в среднем ниже, связана с особенностями образа жизни. Исследование показало, что во Франции женщины чаще живут в крупных городах, имеют более скромные доходы, чаще бывают безработными или не входят в рабочую силу – все эти факторы связаны с меньшим уровнем выбросов. Также выяснилось, что одинокие мужчины и женщины производят меньше выбросов углерода, и их показатели более равномерны по сравнению с людьми, живущими в семьях с двумя взрослыми. В таких семьях традиционное распределение ролей значительно влияет на структуру потребления и, соответственно, на углеродный след.

Женщины, особенно те, у кого есть дети, реже работают на полную ставку и чаще выбирают работу ближе к дому, что снижает количество выбросов, связанных с поездками. В итоге, как отмечают исследователи, именно рабочие поездки – включая дорогу до работы и командировки – вносят наибольший вклад в гендерный разрыв по выбросам в транспортной сфере.

Французские ученые предположили, что гендерные различия в выбросах могут объяснить, почему женщины обычно более обеспокоены климатическим кризисом. Они считают, что более высокие личные расходы на снижение выбросов могут заставлять мужчин избегать признания серьезности климатической ситуации. В то же время, исследователи отметили, что повышенная озабоченность по поводу изменения климата может мотивировать женщин предпринимать больше шагов для сокращения своих выбросов.