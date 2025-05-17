Исследователи картировали генетическую мутацию возрастом 7000 лет, которая защищает от ВИЧ

Чтобы установить происхождение мутации, защищающей от ВИЧ, ученые из Копенгагенского университета проанализировали ДНК 2000 современных людей по всему миру. Затем они создали новый метод с использованием искусственного интеллекта, который позволил находить эту мутацию в древней ДНК, извлеченной из старинных костей.

Ученые проанализировали ДНК более 900 скелетов, относящихся к периоду от раннего каменного века до времени викингов. В результате им удалось отследить происхождение мутации до человека, жившего более 9000 лет назад в районе Причерноморья, – именно он оказался общим предком всех современных носителей этой мутации.

Анализируя обширные генетические данные, исследователи смогли установить время и место появления мутации. Сначала она совсем не встречается, а затем внезапно возникает и стремительно распространяется. Сопоставив это с историей человеческих миграций, авторам удалось точно определить регион ее происхождения.

В результате ученые смогли проследить мутацию до человека, жившего более 9000 лет назад в районе Причерноморья – именно он стал общим предком всех современных носителей этой мутации.

Исследователи отмечают тот интересный факт, что эта мутация нарушает работу иммунного гена. Хотя это звучит как недостаток, скорее всего, она имела преимущества. Слишком активная иммунная система может быть опасна – например, при аллергиях или тяжелых вирусных инфекциях, таких как COVID-19, когда именно иммунная реакция наносит основной вред и может привести к смерти. Однако с переходом от охоты и собирательства к жизни в плотных сельских сообществах уровень инфекций рос, и более уравновешенная работа иммунной системы могла давать выживающее преимущество.