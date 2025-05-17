x
17 мая 2025
|
последняя новость: 10:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 мая 2025
|
17 мая 2025
|
последняя новость: 10:28
17 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Исследователи картировали генетическую мутацию возрастом 7000 лет, которая защищает от ВИЧ

Исследования
время публикации: 17 мая 2025 г., 09:52 | последнее обновление: 17 мая 2025 г., 09:57
Человеческая Т-клетка (синий цвет), атакованная ВИЧ (желтый)
Seth Pincus, Elizabeth Fischer, Austin Athman/National Institute of Allergy and Infectious Diseases/NIH via AP

Чтобы установить происхождение мутации, защищающей от ВИЧ, ученые из Копенгагенского университета проанализировали ДНК 2000 современных людей по всему миру. Затем они создали новый метод с использованием искусственного интеллекта, который позволил находить эту мутацию в древней ДНК, извлеченной из старинных костей.

Ученые проанализировали ДНК более 900 скелетов, относящихся к периоду от раннего каменного века до времени викингов. В результате им удалось отследить происхождение мутации до человека, жившего более 9000 лет назад в районе Причерноморья, – именно он оказался общим предком всех современных носителей этой мутации.

Анализируя обширные генетические данные, исследователи смогли установить время и место появления мутации. Сначала она совсем не встречается, а затем внезапно возникает и стремительно распространяется. Сопоставив это с историей человеческих миграций, авторам удалось точно определить регион ее происхождения.

В результате ученые смогли проследить мутацию до человека, жившего более 9000 лет назад в районе Причерноморья – именно он стал общим предком всех современных носителей этой мутации.

Исследователи отмечают тот интересный факт, что эта мутация нарушает работу иммунного гена. Хотя это звучит как недостаток, скорее всего, она имела преимущества. Слишком активная иммунная система может быть опасна – например, при аллергиях или тяжелых вирусных инфекциях, таких как COVID-19, когда именно иммунная реакция наносит основной вред и может привести к смерти. Однако с переходом от охоты и собирательства к жизни в плотных сельских сообществах уровень инфекций рос, и более уравновешенная работа иммунной системы могла давать выживающее преимущество.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 01 декабря 2024

Количество новых случаев ВИЧ/СПИДа а Израиле снизилось в 2023 году на 11%
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 07 декабря 2022

Распространение ВИЧ-инфекции в мире: в ТОП-5 страны Африки, Индия и Россия