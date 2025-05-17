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Наука и Хайтек

Ученые разрабатывают ИИ, определяющий возраст и прогноз выживаемости при раке по селфи

Исследования
Технологии
ИИ
время публикации: 17 мая 2025 г., 08:56 | последнее обновление: 17 мая 2025 г., 08:56
Ученые разрабатывают ИИ, определяющий возраст и прогноз выживаемости при раке по селфи
AP Photo/Fareed Khan

В исследовании, опубликованном в The Lancet Digital Health, ученые использовали почти 59 000 фотографий лиц, чтобы обучить ИИ-модель оценивать биологический возраст человека – то есть возраст, основанный на состоянии клеток, а не на дате рождения. Модель, названную FaceAge, применили к данным около 6200 пациентов с онкологическими заболеваниями.

Результаты показали, что в среднем больные раком выглядят примерно на пять лет старше своего реального возраста, а показатели FaceAge у них выше, чем у здоровых людей. Более того, модель помогла врачам точнее предсказать ожидаемую продолжительность жизни пациентов, находящихся на паллиативном лечении – по точности уступая лишь лучшим медицинским прогнозам.

Ученые отмечают, что в будущем этот инструмент может помочь врачам и пациентам с раком принимать обоснованные решения по уходу в последние стадии жизни, а также найти применение в более широком круге медицинских задач.

У инструмента есть ряд ограничений – его обучение в основном проводилось на изображениях белых людей, и пока неясно, как такие факторы, как освещение или макияж, могут повлиять на результаты. Сейчас исследователи продолжают работу, расширяя исследование на большее количество больниц и пациентов с разными стадиями рака, а также планируют протестировать точность FaceAge на данных, включающих пластическую хирургию и макияж.

Наука и Хайтек
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