"Коммунальный скандал" между слонихами стал темой научного исследования

Слоны любят принимать душ и обычно делают это, обливаясь из хобота. Но живущая в неволе слониха Мэри умело использует шланг. А слониха Анчали перекрывает ей воду. Ученые уже год наблюдают за этим "коммунальным скандалом".

Ученые Берлинского университета имени Гумбольдта опубликовали работу, в которой они описали сложное поведение двух слоних.

Работа опубликована в журнале Current Biology.

Многие слоны любят играть со шлангами, вероятно, потому, что они напоминают им хоботы, говорит соавтор работы Майкл Брехт. Но Мэри вывела эту игру на совсем другой уровень. Мэри – азиатская слониха (Elephas maximus). Она уже немолода. Ей 54 года, а средняя продолжительность жизни ее вида в неволе составляет 48 лет. Когда она хочет принять душ, она держит шланг над головой и размахивает им взад-вперед. Она умеет менять хватку, чтобы облить разные части тела. Ученые в течение года записывали процесс принятия душа на видео, проверяя, как Мэри реагирует на изменения в окружающей обстановке.

Например, когда команда предложила Мэри шланги разных размеров, она проигнорировала тонкие, потому что ими сложнее манипулировать. Мастерство, с которым Мэри использует шланги и ее очевидное понимание гидравлики процесса впечатлили исследователей. Они до этого не видели ничего подобного у слонов.

Ученые отмечают, что Мэри нравится быть в центре внимания, и она, похоже, поддразнивает своих товарищей по вольеру, размахивая шлангом. Но, в отличие от ученых, другие слоны не оценили успехи Мэри, особенно 12-летняя Анчали, которая родилась в зоопарке. Когда исследователи начали предоставлять Мэри дополнительное время для принятия душа, Анчали, похоже, возмутилась. Когда она была совсем юной, то любила играть со шлангами и, заигравшись, их постоянно рвала. В результате ее лишили доступа к шлангам.

"Я думаю, она завидует Мэри", – говорит Брехт. Через несколько недель после начала экспериментов Анчали догадалась, как прерывать душ Мэри, и стала перехватывать и перегибать шланг, чтобы остановить поток воды. По словам Брехта, сотрудники его лаборатории сначала не поверили, что Анчали настолько умна, чтобы делать это намеренно. Но повторение таких действий убедило ученых, что молодая слониха точно знает, чего она хочет.

Люси Бейтс, эколог из Портсмутского университета говорит: "Я убеждена, что слоны и, возможно, другие животные делают множество интересных вещей, которые мы или не замечаем или не придаем им значения, как единичным случаям".