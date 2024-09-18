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Meta создаст для пользователей Instagram младше 18 лет новые "подростковые аккаунты"

время публикации: 18 сентября 2024 г., 11:02 | последнее обновление: 18 сентября 2024 г., 11:02
Meta создаст для пользователей Instagram младше 18 лет новые "подростковые аккаунты"
AP Photo/Michael Dwyer

Компания Meta планирует создать специальные аккаунты в Instagram для пользователей, не достигших совершеннолетия. Такая мера нацелена на то, чтобы предоставить родителям больший контроль, включая возможность блокировать детям просмотр приложения в ночное время.

Взрослые смогут устанавливать ограничения по времени использования Instagram, блокировать доступ к приложению в определенные часы, а также видеть аккаунты, с которыми ребенок обменивается сообщениями и категории контента, которые он смотрит. Подростковые аккаунты будут закрытыми по умолчанию. Личные сообщения ограничены: пользователи смогут получать их от людей, на которых они подписаны.

Пока изменения коснутся только новых пользователей-подростков, однако в течение нескольких месяцев новые правила будут распространены и на уже существующие аккаунты. Meta признает, что подростки могут пытаться указывать другую дату рождения, и заявляет, что потребует от них прохождения теста для подтверждения возраста.

Новые настройки учетной записи будут применяться к пользователям в США, Великобритании, Австралии и Канаде.

Изменение в отношении аккаунтов подростков произошло после того, как на прошлой неделе правительство Австралии объявило о планах внести в парламент законопроект об увеличении возраста, с которого дети могут получать доступ к социальным сетям.

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