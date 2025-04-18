Ученые раскрыли секрет долголетия крокодилов

Исследователи из Университета Центральной Оклахомы и Университета Юты проанализировали зубы и черепа 99 вымерших видов крокодиломорфов и 20 современных крокодилов, чтобы восстановить особенности их рациона и среды обитания, а также выяснить, какие черты помогли некоторым из них пережить два массовых вымирания.

Крокодилы являются потомками древней линии, насчитывающей около 230 миллионов лет, известной как крокодиломорфы – группы, включающей современных крокодилов, аллигаторов, гавиалов и их многочисленных вымерших родственников. Их предки смогли пережить два массовых вымирания, что потребовало высокой эволюционной приспособляемости к стремительно меняющимся условиям. Исследователи установили, что одним из ключевых факторов выживания крокодилов стала их удивительная способность адаптироваться как в рационе, так и в выборе среды обитания.

За всю историю Земли произошло пять массовых вымираний. По мнению экспертов, сейчас мы находимся в разгаре шестого – его причины включают разрушение экосистем, вторжение чужеродных видов и изменение климата. Понимание того, какие особенности способствуют выживанию в условиях глобальных катастроф, может помочь ученым и экологам эффективнее защищать уязвимые виды в наши дни. Статья стала первой работой, в которой была реконструирована пищевая экология крокодиломорфов с целью определить, какие особенности позволили отдельным группам выжить и успешно развиваться после двух массовых вымираний.

Современные крокодилы – это полуводные хищники-универсалы, обитающие в озёрах, реках и болотах, где поджидают добычу из засады. Они неприхотливы в питании: молодые особи поедают все – от головастиков и насекомых до ракообразных, а взрослея, переходят на более крупную добычу, такую как рыба, детеныши оленей и даже другие крокодилы. Однако этот, казалось бы, однотипный образ жизни современных видов скрывает широкое разнообразие пищевых стратегий, которыми обладали их вымершие предки – крокодиломорфы. Для того, чтобы понять, чем питались животные миллионы лет назад, исследователи изучили форму ископаемых зубов и черепов, чтобы понять основу их рациона. Например, челюсти с мелкими острыми зубами, скорее всего, использовались для разрезания и прокалывания мяса, тогда как зубы, напоминающие ступку и пестик, могли служить для размельчения растительной пищи. Строение черепа показывает, как животное двигало челюстями, что помогает понять его пищевое поведение. Такой подход к восстановлению рациона древних видов исследователи называют диетической экологией.

Для исследования ученые объездили музеи зоологии и палеонтологии в семи странах на четырех континентах, чтобы собрать нужные ископаемые образцы. В рамках работы они проанализировали черепа 99 вымерших видов крокодиломорфов и 20 современных крокодилов, собрав обширный набор данных, охватывающий 230 миллионов лет эволюции. Ранее команда уже создала сравнительную базу данных по современным не-крокодильим видам, включающую 89 млекопитающих и 47 ящериц. Эти образцы охватывали широкий спектр пищевых стратегий – от строго мясоядных до исключительно растительноядных – и разнообразие форм черепа.