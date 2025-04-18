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Наука и Хайтек

Популяции исчезающих морских черепах начали восстанавливаться

Исследования
Животные
время публикации: 18 апреля 2025 г., 13:26 | последнее обновление: 18 апреля 2025 г., 13:26
Популяции исчезающих морских черепах начали восстанавливаться
Фото: Янив Леви, Управление природы и парков Израиля

Ученые проанализировали 48 популяций морских черепах по всему миру, оценивая влияние таких факторов, как охота, загрязнение, прибрежная застройка и изменение климата, пишет AP. Результаты показали, что в большинстве регионов уровень угроз снижается. Однако есть исключения. Черепахи в Атлантике восстанавливаются быстрее, чем в Тихом океане, а кожистые черепахи остаются наиболее уязвимыми среди видов.

Согласно Международному союзу охраны природы, кожистые черепахи (Dermochelyidae) во всем мире признаны видом, находящимся под угрозой исчезновения, при этом многие популяции находятся в особенно критическом положении. Как отметил соавтор исследования, эколог дикой природы Брайан Уоллес из организации Ecolibrium, все семь регионов обитания кожистых черепах сталкиваются с серьезными экологическими угрозами.

Зеленые черепахи (Chelonia mydas) все еще числятся в списке исчезающих видов, но в ряде регионов их численность начала восстанавливаться, отмечают ученые. По словам соавтора исследователей, отмена коммерческого промысла в регионах их пребывания и время, данное на восстановление, помогли черепахам значительно укрепить популяции в прибрежных водах.

По словам ученых, гибель морских черепах из-за случайного запутывания в рыболовных сетях остается одной из главных угроз для их популяции. Разрабатываются новые технологии для защиты черепах, но для их эффективности необходимо, чтобы эти технологии были приняты и активно использовались рыболовами.

Наука и Хайтек
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