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Наука и Хайтек

Стартап объявил о проведении первой в мире "гонке сперматозоидов"

США
Стартап
время публикации: 18 апреля 2025 г., 10:24 | последнее обновление: 18 апреля 2025 г., 10:24
Стартап объявил о проведении первой в мире "гонке сперматозоидов"
AP Photo/Wong Maye-E

Стартап Sperm Racing (США), основанный группой молодых миллионеров, сообщил, что "участников" для первого в истории Sperm Race микроскопических "пловцов" представят два соперничающих вуза – Университет Южной Калифорнии и Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе.

Соревнование будет проходить 25 апреля под микроскопической камерой, фиксирующей движение сперматозоидов по мере их приближения к финишу. По заявлению стартапа, планируется провести три "заплыва", чтобы определить окончательного победителя. Каждый из них будет сопровождаться живыми комментариями, стоп-кадрами, таблицами лидеров и возможностью делать ставки через официальных партнеров.

На мероприятия продаются билеты. Причем стоимость билета на "VIP-балкон" составляет $2500.

По словам соучредителя стартапа Эрика Чжу, мероприятие – это не просто "гонка сперматозоидов", это превращение здоровья в соревнование. "Речь идет о том, чтобы сделать мужскую фертильность чем-то, о чем люди действительно захотят говорить, отслеживать и улучшать", – добавил Чжу.

Наука и Хайтек
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